Усольцевых продолжат искать с помощью искусственного интеллекта

Усольцевы пропали в тайге 28 сентября.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» планирует использовать искусственный интеллект после возобновления весной активных поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Волонтеры рассчитывают найти с помощью применения нейросети следы присутствия семьи или их тела, сообщила РИА Новости представитель отряда Серафима Чооду.
«Наряду с традиционной работой поисковиков по отсмотру фото- и видеоматериалов с БПЛА отряд активно использует нейросеть, которая помогает распознавать потерявшегося человека в различных природных условиях», — цитирует ТАСС Чооду. По ее слова, активные поиски продолжатся весной. По ее словам, учитывая площадь обследуемой территории и характер местности, это будет непростая задача.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время туристического путешествия по Красноярскому краю. Спасатель международного класса Владимир Легошин считает, что отсутствие следов в районе поисков может указывать на то, что семья самостоятельно покинула место или тщательно скрывает свое местонахождение. Следственный комитет же считает, что наиболее вероятная версия — несчастный случай.