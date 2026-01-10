Московский аэропорт закрыли из-за циклона «Фрэнсис»

Шереметьево временно не работает.
Аэропорт Шереметьево в Москве временно приостановил прием воздушных судов из-за неблагоприятных метеоусловий. В частности, в связи с приходом в регион циклона «Фрэнсис», сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями до 08:00 мск», — заявили в telegram-канале аэропорта. Дополнительная информация будет предоставляться по мере ее поступления.
Сегодня в Домодедово и Жуковском временно были введены ограничения на выполнение полетов в связи с интенсивными снегопадами и атакой украинских беспилотников. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко.