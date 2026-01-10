Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московский аэропорт закрыли из-за циклона «Фрэнсис»

Аэропорт Шереметьево в Москве временно приостановил прием воздушных судов из-за неблагоприятных метеоусловий. В частности, в связи с приходом в регион циклона «Фрэнсис», сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Шереметьево временно не работает.

Аэропорт Шереметьево в Москве временно приостановил прием воздушных судов из-за неблагоприятных метеоусловий. В частности, в связи с приходом в регион циклона «Фрэнсис», сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями до 08:00 мск», — заявили в telegram-канале аэропорта. Дополнительная информация будет предоставляться по мере ее поступления.

Сегодня в Домодедово и Жуковском временно были введены ограничения на выполнение полетов в связи с интенсивными снегопадами и атакой украинских беспилотников. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко.