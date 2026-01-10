Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прием рейсов из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать воздушные суда из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в пресс-службе аэропорта.
— Для внимания пассажиров и встречающих! Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями до 08:00 мск, — говорится в сообщении.
Пассажирам и встречающим рекомендуется следить за дальнейшими объявлениями. Информация будет обновляться по мере поступления данных.
Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево случился крупный сбой, из-за которого тысячи пассажиров не могли получить багаж и выйти из прибывших самолетов. Как сообщили очевидцы, люди ожидают свои вещи уже около шести часов, а ситуация в терминале становится напряженной.