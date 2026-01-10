Аэропорт «Сталинград» приостановил работу

В волгоградском аэропорту на время приостановлены полеты.
В аэропорту Волгограда («Сталинград») введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал в telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Эти меры направлены на обеспечение безопасности.
Сегодня и в чебоксарском аэропорту на неопределенный срок установлен режим временного ограничения приема и вылета воздушных судов. Аналогичные меры вводились также в аэропортах Геленджика, Краснодара, Калуги, Жуковского, Раменского и Тамбова. В части из этих воздушных гаваней ограничения на данный момент уже сняты.