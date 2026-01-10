Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт «Сталинград» приостановил работу

В аэропорту Волгограда («Сталинград») введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В волгоградском аэропорту на время приостановлены полеты.

В аэропорту Волгограда («Сталинград») введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал в telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. Эти меры направлены на обеспечение безопасности.

Сегодня и в чебоксарском аэропорту на неопределенный срок установлен режим временного ограничения приема и вылета воздушных судов. Аналогичные меры вводились также в аэропортах Геленджика, Краснодара, Калуги, Жуковского, Раменского и Тамбова. В части из этих воздушных гаваней ограничения на данный момент уже сняты.