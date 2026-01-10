Новый танковый вуз в Челябинской области заработает в 2026 году

Танковый вуз в Челябинской области станет частью реформы военной подготовки.
В Челябинской области планируют открыть танковый вуз в рамках масштабной реформы системы подготовки военных кадров. Он должен начать работу в 2026 году и стать частью сети специализированных вузов Минобороны. Об этом сообщают источники в военном ведомстве.
«В 2026 году планируется запуск еще трех вузов — Челябинского танкового, Ульяновского авиационного и Новочеркасского училища связи», — пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны России. Как отмечают эксперты, открытие Челябинского танкового вуза входит в общую стратегию Министерства по расширению сети военных учебных заведений до 2034 года.
Стратегия предусматривает создание и возрождение 15 вузов и училищ по всей стране. Приоритетом реформы стало укрепление инженерного корпуса и подготовка специалистов для современных родов войск, в том числе с учетом опыта специальной военной операции и требований новых типов вооруженных конфликтов.
Ранее глава Челябинска Алексей Лошкин в День Героев Отечества встретился с ветеранами боевых действий и руководителями общественных объединений. Он открыл в городе еще один центр психологической помощи для участников СВО и их семей, ставший четвертым в Челябинске.