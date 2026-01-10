Райснер: российский «Орешник» еще больше усугубляет раскол в НАТО

Российская армия ударила «Орешником» по украинским объектам в ответ на попытку атаковать госрезиденцию Путина.
Развертывание российскими военными ракетного комплекса «Орешник» усиливает раскол внутри НАТО и меняет стратегические приоритеты США. Об сообщил австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райснер в интервью.
«Это еще больше усугубляет раскол в НАТО», — сказал он в интервью газете Berliner Zeitung. Полковник отметил, что на фоне новых российских возможностей европейским государствам необходимо пересмотреть свои системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. «Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию», — отметил эксперт.
В материале уточняется, что, по оценке Райснера, дискуссии вокруг Гренландии связаны с ростом значения Арктики и северных маршрутов для военной стратегии США и России. Он указал, что новые российские комплексы меняют баланс сил на северном направлении и обостряют разногласия внутри НАТО по вопросам приоритетов, финансирования обороны и размещения инфраструктуры. По мнению полковника, европейским странам придется ускорить модернизацию средств ПРО и систем раннего оповещения, чтобы сократить время реагирования на возможные ракетные угрозы.
Ранее ВС РФ нанесли удар по объектам на территории Украины в ответ на попытку атаки государственной резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области. Для проведения операции были задействованы ударные беспилотники и ракетный комплекс средней дальности «Орешник». Об этом сообщили в Минобороны РФ.