Райснер: российский «Орешник» еще больше усугубляет раскол в НАТО

В материале уточняется, что, по оценке Райснера, дискуссии вокруг Гренландии связаны с ростом значения Арктики и северных маршрутов для военной стратегии США и России. Он указал, что новые российские комплексы меняют баланс сил на северном направлении и обостряют разногласия внутри НАТО по вопросам приоритетов, финансирования обороны и размещения инфраструктуры. По мнению полковника, европейским странам придется ускорить модернизацию средств ПРО и систем раннего оповещения, чтобы сократить время реагирования на возможные ракетные угрозы.