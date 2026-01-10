Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Запорожской области задержали за призывы убивать российских военных

В Запорожской области задержан местный житель, подозреваемый в публичных призывах к убийству военнослужащих Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

В Запорожской области задержан местный житель, подозреваемый в публичных призывах к убийству военнослужащих Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина из села Новониколаевка оставил в комментариях к сообщению в Telegram-сообществе о теракте в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ призыв к убийству российских военных, который, по версии следствия, оправдывал и пропагандировал терроризм. Задержание провели сотрудники УФСБ совместно с СОБР «Смерч-А» Росгвардии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Суд избрал меру пресечения в виде ареста. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы, передает ТАСС.

26 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны. Позже в Сети появились кадры задержания. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта.