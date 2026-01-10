Жителя Запорожской области задержали за призывы убивать российских военных

По данным ведомства, мужчина из села Новониколаевка оставил в комментариях к сообщению в Telegram-сообществе о теракте в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ призыв к убийству российских военных, который, по версии следствия, оправдывал и пропагандировал терроризм. Задержание провели сотрудники УФСБ совместно с СОБР «Смерч-А» Росгвардии.