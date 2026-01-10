Воздушный коллапс от Камчатки до Калининграда: что происходит в аэропортах после удара «Фрэнсиса». Видео

Мощный ураган «Фрэнсис», обрушившийся 9 января на Москву и соседние регионы, вызвал масштабные сбои в работе авиатранспорта по всей стране. Из-за снежной бури в столичных аэропортах был отменен или задержан целый ряд рейсов. Это привело к цепной реакции задержек в регионах — от Камчатки до Калининграда. В результате тысячи пассажиров по всей России столкнулись с длительными ожиданиями, отменами вылетов и проблемами с багажом. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.