Воздушный коллапс от Камчатки до Калининграда: что происходит в аэропортах после удара «Фрэнсиса». Видео

Циклон «Фрэнсис» привел к транспортному коллапсу.
Мощный ураган «Фрэнсис», обрушившийся 9 января на Москву и соседние регионы, вызвал масштабные сбои в работе авиатранспорта по всей стране. Из-за снежной бури в столичных аэропортах был отменен или задержан целый ряд рейсов. Это привело к цепной реакции задержек в регионах — от Камчатки до Калининграда. В результате тысячи пассажиров по всей России столкнулись с длительными ожиданиями, отменами вылетов и проблемами с багажом. Подробнее о ситуации — в материале URA.RU.
Задержки и отмены рейсов в аэропортах.
Петропавловск-Камчатский.
Авиарейсы задерживаются на Камчатке. Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) перенесен вылет в Северо-Курильск, а рейсы ДЕ139/140 10 января отменены. Информация о новом времени вылета будет объявлена в 13:00 по местному времени. Пассажирам, чьи рейсы задержаны, предоставляются услуги размещения и питания.
Также задержан рейс авиакомпании «Тайга» (TGA-2663) в Северо-Курильск. Его вылет перенесен на 12:30 и 14:00 соответственно. Помимо этого, ожидается задержка рейса SU-1730 авиакомпании «Аэрофлот», следующего из Москвы. Самолет прибудет в Елизово в 12:15 вместо запланированных 10:45. Обратные рейсы «Тайги» (TGA-2664) из Северо-Курильска также задержаны до 17:00 и 18:30.
Москва.
Вылеты в Ульяновск.
Из-за обильного снегопада в Москве задержаны авиарейсы в Ульяновск.
Плохая погода в Москве повлияла на работу авиасообщения с Ульяновском. По данным на утро, два рейса авиакомпании «Победа» по этому направлению уже задержаны.
Согласно онлайн-табло аэропорта Баратаевка, задержаны рейсы из Москвы в Ульяновск; из Ульяновска в Москву. На сегодня также запланированы еще пять рейсов между столицей и Ульяновском:
«Россия»: вылет из Москвы в 21:50, вылет из Ульяновска в 22:15. «Победа»: вылет из Москвы в 22:15, вылет в Москву в 22:45.
Информации об изменениях в расписании этих рейсов пока нет. Всего из-за непогоды в Москве было отменено или задержано около 300 авиарейсов в разные города.
Полеты в Южно-Сахалинск.
Часть рейсов в аэропорт Южно-Сахалинск также задержана. В пресс-службе авиагавани сообщили, что несколько рейсов из Москвы на Сахалин были перенесены, а ряд рейсов за 9 января еще ожидает выполнения. К ним относятся внутренние рейсы:
HZ-3630 «Южно-Сахалинск — Оха» с вылетом в 10:30;HZ-3631 «Оха — Южно-Сахалинск» с прибытием в 15:30;HZ-4621 «Южно-Сахалинск — Южно-Курильск» с вылетом в 16:10;HZ-4622 «Южно-Курильск — Южно-Сахалинск» с прибытием в 18:55;HZ-4635 «Южно-Сахалинск — Ноглики» с вылетом в 10:30;HZ-4636 «Ноглики — Южно-Сахалинск» с прибытием в 14:40.
Кроме того, авиакомпанией изменено время прибытия и отправления следующих рейсов в Москву и обратно:
SU-1742 из Москвы — прибытие в 12:20;SU-1743 из Южно-Сахалинска — вылет в 15:00;SU-1780 из Москвы — прибытие в 17:50;SU-1781 из Южно-Сахалинска — вылет в 19:50.
Перелеты в Читу.
В аэропорту Читы утром 10 января тоже произошли задержки рейсов по московскому направлению. Согласно данным онлайн-табло, изменения расписания коснулись трех из четырех рейсов, выполняемых авиакомпаниями «Уральские авиалинии» и S7.
Значительная задержка ожидает рейс U6 094 Чита — Москва авиакомпании «Уральские авиалинии». Его вылет перенесен с 09:20 на 12:50, то есть более чем на три с половиной часа. Рейс S7 3046 Чита — Москва должен вылететь по расписанию в 10:20.
На прилете также зафиксированы задержки. Рейс U6 093 Москва — Чита прибудет с опозданием почти на четыре часа — в 11:42 вместо запланированных 08:05. Рейс S7 3045 Москва — Чита задержится незначительно, всего на девять минут, с прибытием в 09:14.
Вылеты во Владивосток.
Непогода внесла коррективы в работу владивостокского аэропорта.
Кроме того, последствия циклона «Фрэнсис» добрались до самого востока страны. Во Владивостоке происходят массовые задержки авиарейсов. Значительно сдвинулось расписание рейсов из столицы.
Так, самолет рейса SU 5801, который должен был прибыть в 9:20, приземлится только к 17:50. Рейс SU 1703 задержится более чем на шесть часов и будет ожидаться в 20:00 вместо 13:50. Из-за такого позднего прибытия воздушных судов будут также задержаны и обратные вылеты из Владивостока в Москву.
Проблемы с расписанием коснулись не только московского направления. Задерживается и рейс из Екатеринбурга. Ситуацию осложняют сложные погодные условия в самом Приморье. Из-за непогоды был отменен целый ряд региональных рейсов, включая перелеты в Кавалерово и Пластун.
Прилеты в Красноярск.
Также в связи со сложными погодными условиями в московских аэропортах задержаны несколько рейсов, следующих в Красноярск и вылетающих из него. Авиакомпании в настоящее время корректируют расписание этих рейсов. Все пассажиры, чьи рейсы оказались задержаны, обеспечиваются необходимыми услугами в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпаний-перевозчиков.
Необычная ситуация в Шереметьево.
Аэропорт Внуково в Москве вернулся к работе в штатном режиме (фото из архива).
Одна из пассажирок рейса SU31 «Санкт-Петербург — Москва», приземлившегося в аэропорту Шереметьево, охарактеризовала обстановку на взлетно-посадочной полосе как «самолетную пробку». Она пояснила, что пассажиры прибывших в Москву рейсов ожидают очередь на парковку, а за ними в длинную линию продолжают выстраиваться самолеты.
Так, пассажиры нескольких рейсов, прибывших в аэропорт Шереметьево, уже несколько часов не могут покинуть самолеты. Основной причиной сообщают отсутствие свободных мест на перроне и нехватку трапов. Время ожидания составляет до трех часов. При этом некоторые пассажиры сообщают, что экипаж их самолета «специально» закрыл уборные комнаты.
Штатная работа Внуково.
При этом московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, несмотря на сложные погодные условия, интенсивность осадков в районе Внуково значительно снизилась, а сила ветра не превышает пяти метров в секунду. Коэффициент сцепления колес самолетов с поверхностью взлетно-посадочной полосы соответствует норме. Также отмечается, что в терминалах аэропорта не наблюдается скопления пассажиров, а обработка и выдача багажа происходят в обычном режиме.
Как в московских аэропортах справляются с коллапсом.
Дети со взрослыми спят на полу в московских аэропортах.
В аэропорту Шереметьево из-за длительных задержек с выдачей багажа произошла акция протеста пассажиров. Некоторые не могут получить свои вещи уже более семи часов. Пассажирка рейса SU1005 «Калининград — Москва» сообщила, что люди «сходят с ума» от ожидания — ссорятся и спят прямо на полу в терминале.
Один из пассажиров рейса из Таиланда, Степан, был вынужден покинуть аэропорт без своей куртки, оставшейся в багаже. «Сложил [куртку] в багаж, думал, сейчас здесь оденусь, а получилось, что не оденусь. Вроде терпимо», — приводит его слова издание «Известия».
Для решения проблемы аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» организовал персональную доставку багажа пассажиров на дом. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить специальную форму на сайте «Аэрофлота», указав данные рейса и адрес доставки. Услуга не распространяется на багаж, содержащий предметы срочной необходимости или подлежащие таможенному декларированию.