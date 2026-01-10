Пушков усомнился в желании итальянского премьера возобновить диалог с РФ

Пушков подчеркнул, что Евросоюз выступает в поддержку требований Киева.
Инициатива премьер-министра Италии Джорджи Мелони о возобновлении диалога с Россией и назначении специального посланника ЕС по урегулированию конфликта на Украине ставит под вопрос, с кем и по каким вопросам должны вестись переговоры. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков.
«Вслед за (президентом Франции Эммануэлем. — прим. URA.RU) Макроном премьер Италии Мелони заявила, что настало время для переговоров с Россией. В связи с этим возникает два вопроса», — написал Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, первый вопрос заключается в определении сторон переговоров, учитывая разницу позиции между странами ЕС по России. Также он подчеркнул, что позиция ЕС, которая нацелена на поддержку требований киевского режима, не может служить основой для продуктивного диалога.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейскому союзу пора начать переговоры с Россией. Она также добавила, что ключевой вопрос заключается в том, кто должен вести этот диалог, так как «голосов слишком много».