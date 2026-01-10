Пушков усомнился в желании итальянского премьера возобновить диалог с РФ

«Вслед за (президентом Франции Эммануэлем. — прим. URA.RU) Макроном премьер Италии Мелони заявила, что настало время для переговоров с Россией. В связи с этим возникает два вопроса», — написал Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, первый вопрос заключается в определении сторон переговоров, учитывая разницу позиции между странами ЕС по России. Также он подчеркнул, что позиция ЕС, которая нацелена на поддержку требований киевского режима, не может служить основой для продуктивного диалога.