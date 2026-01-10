Ричмонд
ВСУ отправили беспилотники на Волгоградскую область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что сегодня ночью подразделения ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на территорию региона. В результате этого в одном из районов загорелась нефтебаза.

В регионе произошел пожар на нефтебазе (архивное фото).

«В Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», — передает telegram-канал администрации области слова Бочарова.

Для возможной эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность пункт временного размещения, организованный на базе Октябрьской школы № 2. По предварительной информации, данных о пострадавших не поступало.

Ранее в волгоградском аэропорту «Сталинград» временно были приостановлены операции по приему и отправке воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Уточняется, что решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.

