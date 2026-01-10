В Ишиме пьяный студент на угнанном авто влетел в легковушку, есть погибшие. Фото

«Автомобили Nissan и ВАЗ 2110 столкнулись сегодня около трех часов ночи. Предварительно, 18-летний водитель Nissan не уступил дорогу автомобилю ВАЗ. В ДТП погиб 35-летний пассажир ВАЗ 2110. Водитель Nissan — студент техникума, он взял машину на автомойке, где проходит практику. Молодой человек не был трезвым», — сообщается в telegram-канале ведомства.