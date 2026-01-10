В Ишиме пьяный студент на угнанном авто влетел в легковушку, есть погибшие. Фото

От удара ВАЗ отлетел в дерево.
В Ишиме (Тюменская область) ночью 10 января Nissan с пьяным студентом за рулем влетел в ВАЗ 2110. Как оказалось, виновник ДТП взял машину на автомойке, где практиковался. В Госавтоинспекции региона сообщили, что от столкновения погиб пассажир отечественного авто.
«Автомобили Nissan и ВАЗ 2110 столкнулись сегодня около трех часов ночи. Предварительно, 18-летний водитель Nissan не уступил дорогу автомобилю ВАЗ. В ДТП погиб 35-летний пассажир ВАЗ 2110. Водитель Nissan — студент техникума, он взял машину на автомойке, где проходит практику. Молодой человек не был трезвым», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Трагедия произошла на перекрестке улиц Ленина и Большой Садовой. От удара машины отбросило по разным сторонам перекрестка. ВАЗ влетел в дерево. Травмы получили оба водителя. Обстоятельства ДТП выясняются.
