У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Республики Вануату.

Источник: Аргументы и факты

У побережья Республики Вануату, расположенной в юго-западной части Тихого океана, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Данные об этом распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейсмическое событие произошло в 98 километрах к западу от города Сола с населением около 1,1 тысячи человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине порядка 35 километров.

Сведений о жертвах или разрушениях не поступало. Также не сообщалось о возникновении угрозы цунами.

Ранее сообщалось о том, что у побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр, согласно данным сейсмологов, находился на расстоянии около 65 километров юго-восточнее города Акапулько-де-Хуарес.