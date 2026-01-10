У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,6

У побережья Республики Вануату, расположенной в юго-западной части Тихого океана, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Данные об этом распространил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Сейсмическое событие произошло в 98 километрах к западу от города Сола с населением около 1,1 тысячи человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине порядка 35 километров.
Сведений о жертвах или разрушениях не поступало. Также не сообщалось о возникновении угрозы цунами.
Ранее сообщалось о том, что у побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5. Его эпицентр, согласно данным сейсмологов, находился на расстоянии около 65 километров юго-восточнее города Акапулько-де-Хуарес.