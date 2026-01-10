Ричмонд
В «Шереметьево» продлили ограничения на прилет самолетов из-за непогоды

В «Шереметьево» продлили ограничения на прилет самолетов до 10.00 мск.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ограничения на прилет, введенные в «Шереметьево» из-за непогоды, продлены до 10.00 мск, все рейсы на вылет выполнятся в полном объеме, сообщили в авиагавани.

Ранее в субботу аэропорт «Шереметьево» объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями, ограничения планировались до 8.00 мск.

«Обновление информации о закрытии аэропорта “Шереметьево” на прилет. Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10.00 мск», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиагавани.

Отмечается, что при этом все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации.

В свою очередь, в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что в связи с ограничениями в «Шереметьево» три рейса были направлены на запасные аэродромы: один — в Нижний Новгород, два — во «Внуково».

Аэропорт «Шереметьево» ранее предупреждал о задержках в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов из-за замедления работы техники в условиях непогоды.