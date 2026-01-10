Ричмонд
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении налета беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе в Октябрьском районе.

Источник: РИА "Новости"

«На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР в Октябрьской школе № 2. По предварительным данным пострадавших нет», — сообщил Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

Ранее аэропорт Волгограда приостановил работу.

