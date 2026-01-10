Аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прилет до 10 утра из-за непогоды

Аэропорт Шереметьево продлил ограничения на прием воздушных судов до 10:00 по московскому времени. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в пресс-службе авиагавани.
— Обновление информации о закрытии аэропорта Шереметьево на прилет. Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10:00 мск, — говорится в сообщении.
Уточняется, что все вылеты выполняются по расписанию в полном объеме. Это позволит стабилизировать операционную ситуацию в аэропорту.
Причиной введения ограничений стали аномальные погодные условия в Московском регионе. Представители аэропорта принесли извинения пассажирам и встречающим за доставленные неудобства.
Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево случился крупный сбой, из-за которого тысячи пассажиров не могли получить багаж и выйти из прибывших самолетов. Как сообщили очевидцы, люди ожидают свои вещи уже около шести часов, а ситуация в терминале становится напряженной.