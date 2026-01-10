Совет Безопасности ООН определил дату заседания по Украине

«Встреча по повестке “поддержание мира и безопасности на Украине” состоится в 15:00 по местному времени (23:00 мск)», — передает ТАСС. Ранее, как сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников, представители Евросоюза и США согласовали два проекта документов о предоставлении Украине гарантий безопасности.