Совет Безопасности ООН определил дату заседания по Украине

Совбез ООН назначил на 15:00 по местному времени (23:00 по мск) 12 января заседание, посвященное ситуации на Украине. Об этом следует из обновленного графика работы организации.

Совбез ООН назначил на 15:00 по местному времени (23:00 по мск) 12 января заседание, посвященное ситуации на Украине. Об этом следует из обновленного графика работы организации.

«Встреча по повестке “поддержание мира и безопасности на Украине” состоится в 15:00 по местному времени (23:00 мск)», — передает ТАСС. Ранее, как сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников, представители Евросоюза и США согласовали два проекта документов о предоставлении Украине гарантий безопасности.

В этих проектах, помимо прочего, предусматривается возможность размещения на украинской территории европейских военных контингентов. По информации издания, данные проекты де-факто получили одобрение в Берлине в ходе переговоров западных дипломатов с руководством Украины, состоявшихся в течение последних двух дней.

