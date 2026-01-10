Пожар начался на нефтебазе в Волгоградской области после падения обломков БПЛА

По словам главы региона, на месте уже работают пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. Предварительно, обошлось без пострадавших.
«На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР в Октябрьской школе № 2», — привела слова Бочарова пресс-служба областной администрации.
Ранее в Волгограде закрыли местный аэропорт. Он стал шестым в ночь на 10 января закрытым аэроузлом.
