Пожар начался на нефтебазе в Волгоградской области после падения обломков БПЛА

Пожар произошёл на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

По словам главы региона, на месте уже работают пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. Предварительно, обошлось без пострадавших.

«На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР в Октябрьской школе № 2», — привела слова Бочарова пресс-служба областной администрации.

Ранее в Волгограде закрыли местный аэропорт. Он стал шестым в ночь на 10 января закрытым аэроузлом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

