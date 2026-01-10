«Аэрофлот» разъяснил, что делать пассажирам из-за хаоса с рейсами

В случае отмены рейса авиакомпания просит воздержаться от поездки в аэропорт. При этом пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность оформить вынужденный возврат полной стоимости билета либо переоформить билеты на последующие рейсы, выполняемые в течение 10 дней с даты отмененного вылета. Переоформление осуществляется на рейсы по тому же маршруту и в том же классе обслуживания без доплаты. Переоформить билеты можно самостоятельно с помощью чат-бота на сайте или в мобильном приложении авиакомпании, а также через контакт-центр.