«Аэрофлот» разъяснил, что делать пассажирам из-за хаоса с рейсами

В «Аэрофлоте» рассказали, как поступать пассажирам отмененных рейсов.
Из ‑за введенных на 10 января временных ограничений на прием воздушных судов в аэропорту Шереметьево авиакомпания «Аэрофлот» корректирует полетную программу на текущие сутки, включая отмену части рейсов. Пассажирам рекомендовали перед выездом в аэропорт проверять актуальный статус рейса на онлайн-табло.
«Ряд рейсов, прибывающих в Москву, будут направлены на запасные аэродромы. Просим пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе “Управление бронированием” на сайте “Аэрофлота”», — говорится в сообщении компании.
В случае отмены рейса авиакомпания просит воздержаться от поездки в аэропорт. При этом пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность оформить вынужденный возврат полной стоимости билета либо переоформить билеты на последующие рейсы, выполняемые в течение 10 дней с даты отмененного вылета. Переоформление осуществляется на рейсы по тому же маршруту и в том же классе обслуживания без доплаты. Переоформить билеты можно самостоятельно с помощью чат-бота на сайте или в мобильном приложении авиакомпании, а также через контакт-центр.
Ранее сообщалось, что около трех тысяч пассажиров оказались заблокированы в зоне выдачи багажа в аэропорту Шереметьево из ‑за задержек при обработке багажа и уже более пяти часов ожидают свои чемоданы. В администрации воздушной гавани пояснили, что сбои связаны с последствиями циклона «Фрэнсис». Кроме того, в московских аэропортах задерживается около 200 рейсов.