Разгром ОПГ: челябинские силовики активизировали борьбу с оргпреступностью

Участники ОПГ находятся под следствием.
В 2025 году челябинские силовики активизировали борьбу с организованной преступностью. Под удар попали не только бандитские группировки и их лидеры, но и так называемые «темщики» целых министерств. Какие ОПГ по сути перестали существовать в регионе в 2025 году — в материале URA.RU.
Разгром в миндоре.
В феврале 2025 году сотрудники ФСБ поставили жирную точку в разгроме челябинского миндора: были задержаны министр Алексей Нечаев, его предшественник на посту Дмитрий Микулик и еще целый ряд высокопоставленных сотрудников министерства. Их обвинили в растрате госбюджета. Причем обвинения относятся к временному промежутку, когда областью руководил Борис Дубровский.
Задержанные, как считает следствие, участвовали в картельном сговоре, организованном бывшим губернатором. Предварительно, организованной группой они разоряли бюджет региона на строительстве дорог.
После задержания всю группу отправили в Москву. Там их поместили в СИЗО. Но уже к лету Нечаева отпустили под домашний арест, а следом Дубровского объявили в розыск. Предварительно, министр дал показания на экс-губернатора. Именно это позволило смягчить ему меру пресечения.
Сейчас дело в отношении Нечаева и компании еще не завершено. Сотрудники следственного департамента МВД РФ продолжают сбор доказательственной базы. А перед Новым годом сотрудники ФСБ вновь наведались в миндор и провели новые задержания.
Разгром в МУП «СОД».
В мае Калининский райсуд Челябинска осудил бывшего главного инженера МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД») Сергея Белова, входящего в состав межрегиональной ОПГ, наживающейся на контрактах по поставке автозапчастей. Экс-менеджер получил пять лет колонии строгого режима.
История же началась еще в мае 2023 года. Белов был задержан сотрудниками УФСБ по региону по делу о мошенничестве и получении взяток. Было установлено, что деньги он получал сразу от представителя ООО «НИТавто». Взамен он оказывал компании покровительство: помогал получать выгодные контракты.
Челябинское МУП «СОД» стало первым в преступной цепочке, которую выявили силовики. Следы криминальной деятельности ООО «НИТавто» были выявлены сразу в нескольких регионах РФ. В Екатеринбурге по делу о махинациях был задержан директор ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров, в Перми — руководитель автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергей Семушев и его заместитель Андрей Волосатых, в Краснодаре — начальник службы мастерских по ремонту подвижного состава МУП «КТТУ» Сергей Белянский. Также следы ОПГ были выявлены в Йошкар-Оле.
Всего по делу с махинациями по контрактам на поставку автозапчастей были задержаны семь должностных лиц. По версии следствия, все они помогали компании получать выгодные договоры на поставку оборудования и запчастей.
Пока приговор Белову из челябинского МУП «СОД» является одним из самых жестких среди всех участников преступной цепочки. Например, Хабирову вместо 10 лет колонии строгого режима назначили 3 года и 9 месяцев принудительных работ. Семушева, Волосатых и других участников ОПГ еще судят.
Разгром ОПГ «Махонинские»*
Проблемы у лидера ОПГ «Махонинские»* (объединение признано в РФ экстремистским и запрещено) Александр Махонина начались в конце октября: Генпрокуратура РФ потребовала признать группировку экстремистской и изъять ее имущество на сумму около 2,5 млрд рублей в доход государства. Некогда крупнейшая группировка области начала разваливаться.
В конце ноября Советский суд удовлетворил иск прокуратуры. А после заседания Махонин-старший был задержан сотрудниками УФСБ. Его обвинили по ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Во время рассмотрения иска силовики вышли на замглавы ОП «Ленинский» УМВД Челябинска майора Анну Горбунову. Она, как считают следователи, помогала бандитам проворачивать дела. А именно угрожала одному из жителей возбуждением уголовного дела, требуя с него 8 млн рублей.
Сейчас Махонин-старший находится под домашним арестом, его брат Андрей — в розыске, Горбунова — в СИЗО. Расследование дела по деятельности ОПГ, на протяжении нескольких лет кошмарившей город и область, продолжается.
* Объединение признано в РФ экстремистским и запрещено.
Разгром ОПГ «Артаковские».
В конце ноября сотрудники областных управлений ФСБ и МВД задержали лидера ОПГ «Артаковские» Артака Варосяна. В результате обысков в его жилище выявлены незаконные к обороту предметы, установлена запрещенная в России деятельность, а также другие нарушения законодательства РФ. Причем это был далеко не первый эпизод в жизни криминального авторитета.
Предварительно, группировка была создана в начале 2000-х годов. Основным ее занятием были грабежи, вымогательства и рэкет. Сегодня же у участников ОПГ дела обстоят не совсем радужно.
После задержания Варосяна силовики продолжили разработку участников его группировки. По делу были задержаны еще более 10 человек. Среди них — «правая рука» лидера Денис Дубровских.
Сейчас оперативники продолжают «копать» под «Артаковских». Наверняка в 2026 году история получит свое продолжение.