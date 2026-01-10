Пожар на нефтебазе начался в Волгоградской области после падения обломков БПЛА

В результате падения обломков беспилотника на нефтебазе в Волгоградской области начался пожар. Об этом в субботу, 10 января, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования.
— На случай эвакуации жителей близлежащих домов приведен в готовность ПВР в Октябрьской школе N2, — передает Telegram-канал администрации Волгоградской области.
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские силы ПВО в ночь с 8 на 9 января сбили пять беспилотников украинской армии.
В оперштабе Краснодарского края сообщили, что обломки беспилотника упали на крышу частного дома в хуторе Трудобеликовский. В результате инцидента никто не пострадал.