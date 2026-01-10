Ричмонд
В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»

В Татарстане введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее решение было принято в 04:46 утра по местному времени, сообщают официальные telegram-каналы республики.

В Татарстане действует режим угрозы опасности удара БПЛА.

«Режим вводится в случае выявления беспилотных летальных аппаратов, движущихся по направлению к нашей республике», — передает telegram-канал «Республика Татарстан». Сегодня ночью ВСУ отправили беспилотники в сторону Волгоградской области.

Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате этого в одном из районов области загорелась нефтебаза. Предварительно, данных о пострадавших не поступало.

