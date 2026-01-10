Силы ПВО сбили за ночь 59 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 59 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 11 дронов ликвидировали над Черным морем, 10 — над Краснодарским краем.
Также восемь БПЛА сбили над Брянской областью, шесть — над Липецкой, по четыре — над Калужской областью, Азовским морем, Адыгеей и Крымом.
Три беспилотника ликвидировали над Московским регионом, два — над Белгородской областью и по одному — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее в результате удара украинского дрона в селе Головчино руководитель Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.