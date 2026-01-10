Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили за ночь 59 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 59 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 59 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в субботу, 10 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 11 дронов ликвидировали над Черным морем, 10 — над Краснодарским краем.

Также восемь БПЛА сбили над Брянской областью, шесть — над Липецкой, по четыре — над Калужской областью, Азовским морем, Адыгеей и Крымом.

Три беспилотника ликвидировали над Московским регионом, два — над Белгородской областью и по одному — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

Ранее в результате удара украинского дрона в селе Головчино руководитель Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил ранение. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше