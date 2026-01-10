«Победа» вслед за «Аэрофлотом» поменяла расписание из-за циклона «Фрэнсис»

Авиакомпания «Победа» была вынуждена внести изменения в расписание полетов и отменить часть рейсов из ‑за действующих ограничений на прием воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Это связано с пришедшим в регион циклоном «Фрэнсис», который сопровождается мощным снегопадом.