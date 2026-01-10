«Победа» вслед за «Аэрофлотом» поменяла расписание из-за циклона «Фрэнсис»

«Победа» отменила некоторые рейсы.
Авиакомпания «Победа» была вынуждена внести изменения в расписание полетов и отменить часть рейсов из ‑за действующих ограничений на прием воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Это связано с пришедшим в регион циклоном «Фрэнсис», который сопровождается мощным снегопадом.
«В связи с ограничениями на прием рейсов в Шереметьево “Победа” вынужденно корректирует расписание полетов путем отмены ряда рейсов. Некоторые рейсы, прибывающие в Москву, направлены на запасные аэродромы», — говорится в telegram-канале пресс-службы компании.
Пассажирам рекомендуется заблаговременно уточнять актуальный статус своих рейсов любым доступным способом перед выездом в аэропорт. Все службы авиакомпании задействованы в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и внутренними стандартами компании.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» направила в свой базовый аэропорт Шереметьево обращение с требованием ужесточить меры по нормализации ситуации с обслуживанием пассажиров по прибытию. Поводом для такого шага стали возникшие сложности с выдачей багажа и рост времени наземного обслуживания рейсов на фоне сильного снегопада.