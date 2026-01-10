В Северной Осетии ввели режим «Беспилотная опасность»

В регионе введен режим опасности ударов БПЛА.
В Северной Осетии ввели режим повышенной беспилотной угрозы. Глава республики Сергей Меняйло призвал жителей сохранять спокойствие.
«На территории Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — написал он в telegram-канале. Глава республики также призвал людей сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Сегодня и в Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность». Как сообщают официальные telegram-каналы республики, такое решение было принято в 04:46 по местному времени.