В Кабардино-Балкарии объявили опасность атаки БПЛА

В Кабардино-Балкарской республике объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Казбек Коков в своем telegram-канале.

Губернатор напомнил, что кадры подавления БПЛА нельзя публиковать в интернете.

«На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность», — рассказал глава региона. Он также отметил, что частично может замедляться работа мобильного интернета.

Ранее в Татарстане был введен режим беспилотной опасности. Соответствующее решение было принято в 04:46 утра по местному времени, сообщают официальные telegram-каналы республики.

