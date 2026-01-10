В Кабардино-Балкарии объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор напомнил, что кадры подавления БПЛА нельзя публиковать в интернете.
В Кабардино-Балкарской республике объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Казбек Коков в своем telegram-канале.
«На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность», — рассказал глава региона. Он также отметил, что частично может замедляться работа мобильного интернета.
Ранее в Татарстане был введен режим беспилотной опасности. Соответствующее решение было принято в 04:46 утра по местному времени, сообщают официальные telegram-каналы республики.
