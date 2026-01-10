Взлет самолета «Судного дня» вызвал панику среди жителей США

E-4B Nightwatch заметили в аэропорту Лос-Анджелеса.
Взлет так называемого самолета «Судного дня» вызвал ажиотаж и тревожные комментарии в американских соцсетях. Воздушный командный пункт Пентагона на случай ядерной войны — E-4B Nightwatch — был замечен в аэропорту Лос-Анджелеса накануне.
«Кажется ли вам нормальным, что самолет, олицетворяющий “Конец света”, тайно перебрасывают — впервые за свою 51-летнюю историю полетов?» — написали в конспиративном блоге Hustl. Информацию передает телеканал РЕН ТВ.
Практически сразу вслед за самолетом поднялся в воздух военный транспортное судно C-17. Один из пользователей платформы X написал, что если такие самолеты появляются в воздухе, значит, что‑то идет не так. Другой комментатор предположил, что директор ФБР Кэш Патель снова отправился на свидание. В октябре его уже обвиняли в использовании служебного воздушного судна для личных полетов.
На деле, как сообщает New York Post, вылет самолета «Судного дня» был осуществлен в рамках тура главы Пентагона Пита Хегсета под названием «Арсенал свободы». Целью этой поездки заявлено привлечение внимания к проблемам оборонно-промышленного комплекса США и вопросам прохождения военной службы.