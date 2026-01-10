Ричмонд
Минобороны отчиталось о сбитии 59 БПЛА над регионами России

В ночь на 10 января в России сбили 59 украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Киевский режим пытался атаковать российские регионы 59 дронами.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства. Так, 11 дронов сбили над акваторией Черного моря, 10- над Краснодарским краем, 8 — над Брянской областью, 6 — над Липецкой, по 4 — над Калужской областью, Азовским морем и республиками Адыгея и Крым. 3 дрона уничтожили над Московским регионом, 2 — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее стало известно, что после серии масштабных ударов российских войск, в ходе которых, в частности, использовался комплекс «Орешник», президент Украины Владимир Зеленский обратился к государствам Запада. Он потребовал в максимально сжатые сроки нарастить поставки систем противовоздушной обороны для защиты объектов критически важной инфраструктуры. Главное об СВО за 9 января — в материале URA.RU.

