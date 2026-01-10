Силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников по всей России

Наибольшее количество дронов уничтожено над Чёрным морем — 11 единиц, 10 — над Краснодарским краем, восемь — в Брянской области, шесть — в Липецкой области. Ещё четыре аппарата сбиты над Калужской областью, четыре — над Адыгеей, четыре — над Крымом, три — над Московским регионом, два — над Белгородской областью, а по одному — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.