Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников по всей России

Минобороны России заявило об уничтожении 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в течение прошедшей ночи. Наиболее серьёзная атака пришлась на акватории Черного и Азовского морей, а также территории нескольких регионов страны. Среди них был дрон, направлявшийся на Москву, который также был сбит средствами ПВО.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов уничтожено над Чёрным морем — 11 единиц, 10 — над Краснодарским краем, восемь — в Брянской области, шесть — в Липецкой области. Ещё четыре аппарата сбиты над Калужской областью, четыре — над Адыгеей, четыре — над Крымом, три — над Московским регионом, два — над Белгородской областью, а по одному — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.

Ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области на нефтебазе произошёл пожар после падения обломков вражеского БПЛА. На месте инцидента работают пожарные, оперативные службы и сотрудники муниципалитета. Пострадавших нет, ситуация находится под контролем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше