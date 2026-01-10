Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный водитель устроил ДТП в Тюмени, в котором погиб человек

В Тюмени ночью 10 января на улице Магистральной произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили в госавтоинспекции Тюменской области, водитель автомобиля «Хавал» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате аварии погиб водитель отечественной машины.

В результате ДТП скончался 26‑летний мужчина — водитель автомобиля «Лада».

В Тюмени ночью 10 января на улице Магистральной произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили в госавтоинспекции Тюменской области, водитель автомобиля «Хавал» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате аварии погиб водитель отечественной машины.

«“Хавал” и “Лада” столкнулись ночью на ул. Магистральной, 30. Предварительно, “Хавал” выехал на встречную полосу. 26-летний водитель “Лады” погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.

За рулем автомобиля «Хавал» был 34‑летний тюменец, управлявший машиной в состоянии алкогольного опьянения — уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 1,08 мг/л. Мужчина ехал домой от друзей. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.