Пьяный водитель устроил ДТП в Тюмени, в котором погиб человек

В Тюмени ночью 10 января на улице Магистральной произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили в госавтоинспекции Тюменской области, водитель автомобиля «Хавал» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате аварии погиб водитель отечественной машины.