Пьяный водитель устроил ДТП в Тюмени, в котором погиб человек

В результате ДТП скончался 26‑летний мужчина — водитель автомобиля «Лада».
В Тюмени ночью 10 января на улице Магистральной произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили в госавтоинспекции Тюменской области, водитель автомобиля «Хавал» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате аварии погиб водитель отечественной машины.
«“Хавал” и “Лада” столкнулись ночью на ул. Магистральной, 30. Предварительно, “Хавал” выехал на встречную полосу. 26-летний водитель “Лады” погиб», — сообщается в telegram-канале ведомства.
За рулем автомобиля «Хавал» был 34‑летний тюменец, управлявший машиной в состоянии алкогольного опьянения — уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 1,08 мг/л. Мужчина ехал домой от друзей. Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.