Сирии передадут 722 миллиона долларов на восстановление страны

По данным Al Jadeed, визит руководителей Еврокомиссии и Европейского совета стал крупнейшим контактом Брюсселя с Дамаском за последние годы. Местная газета Al Watan охарактеризовала приезд европейской делегации как важный дипломатический шаг на пути сближения Сирии и ЕС после длительного периода разрыва отношений. В рамках ближневосточного турне фон дер Ляйен и Кошта также посетили Ливан, где на встрече с президентом Джозефом Ауном подтвердили поддержку стабильности страны, а ливанская сторона обратилась к Евросоюзу с просьбой содействовать возвращению на родину около 1,5 миллионов сирийских беженцев.