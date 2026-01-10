Сирии передадут 722 миллиона долларов на восстановление страны

По словам Урсулы фон дер Ляйен, потребности Сирии в реконструкции огромны.
Евросоюз в 2026—2027 годах направит Сирии 722 миллиона долларов на послевоенное восстановление и гуманитарную помощь. Об этом в Дамаске заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного визита с главой Европейского совета Антониу Коштой к президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа. Евросоюз также намерен возобновить политическое и экономическое сотрудничество с арабской республикой после отмены в 2025 году санкций, введенных против прежнего руководства страны.
Фон дер Ляйен объяснила, что решение о выделении средств связано с масштабом разрушений и гуманитарной ситуацией в Сирии. «Потребности Сирии в реконструкции огромны, я видела это своими глазами», — передает ее словам телеканал Al Jadeed. Она уточнила, что ЕС «запустит программу нового политического партнерства, включая переговоры на высоком уровне», и подчеркнула необходимость возвращения всех сторон сирийского конфликта к диалогу на фоне обострения ситуации в Алеппо, где произошли столкновения между правительственными силами и курдскими формированиями.
По данным Al Jadeed, визит руководителей Еврокомиссии и Европейского совета стал крупнейшим контактом Брюсселя с Дамаском за последние годы. Местная газета Al Watan охарактеризовала приезд европейской делегации как важный дипломатический шаг на пути сближения Сирии и ЕС после длительного периода разрыва отношений. В рамках ближневосточного турне фон дер Ляйен и Кошта также посетили Ливан, где на встрече с президентом Джозефом Ауном подтвердили поддержку стабильности страны, а ливанская сторона обратилась к Евросоюзу с просьбой содействовать возвращению на родину около 1,5 миллионов сирийских беженцев.
