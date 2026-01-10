Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пулково предупредил о возможных корректировках расписания из-за мощного циклона

Международный аэропорт Пулково в Петербурге продолжает функционировать в условиях сложной метеообстановки, обеспечивая выполнение рейсов как на вылет, так и на прилет. Однако могу быть проведены корректировки расписания, сообщили в пресс-службе компании.

Пулково корректирует рейсы из-за циклона «Фрэнсис».

Международный аэропорт Пулково в Петербурге продолжает функционировать в условиях сложной метеообстановки, обеспечивая выполнение рейсов как на вылет, так и на прилет. Однако могу быть проведены корректировки расписания, сообщили в пресс-службе компании.

«Также возможны корректировки расписания из-за закрытия аэропорта Шереметьево в связи с погодными условиями на прием воздушных судов до 10:00 по мск», — заявили в пресс-службе аэропорта. Информация приводится в официальном telegram-канале.

Сейчас специализированные службы воздушной гавани в непрерывном режиме проводят очистку и противогололедную обработку взлетно‑посадочных полос и перронов от снега и наледи. Кроме того, как уточнили в Пулково, принятие решений о вылете и посадке воздушных судов осуществляют командиры экипажей на основании фактических метеоусловий и с учетом установленных для них метеоминимумов. На данный момент два рейса были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее авиакомпания «Победа» скорректировала расписание полетов и отменила часть рейсов в связи с действующими ограничениями на прием воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Ограничения обусловлены циклоном «Фрэнсис», пришедшим в регион и сопровождающимся сильным снегопадом.