Пулково предупредил о возможных корректировках расписания из-за мощного циклона

Сейчас специализированные службы воздушной гавани в непрерывном режиме проводят очистку и противогололедную обработку взлетно‑посадочных полос и перронов от снега и наледи. Кроме того, как уточнили в Пулково, принятие решений о вылете и посадке воздушных судов осуществляют командиры экипажей на основании фактических метеоусловий и с учетом установленных для них метеоминимумов. На данный момент два рейса были перенаправлены на запасные аэродромы.