«Второй флот в мире» до 2030 года: почему России нужно наращивать мощь на море

В 2017 году Путин поставил перед ВМФ важные задачи.
В 2017 году президент России Владимир Путин утвердил указ «Об Основах государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года». Документ определяет амбициозные цели для российского флота: сохранение позиции второго по мощи флота в мире, масштабное кораблестроение и создание авианосной группировки. Подробнее — в материале URA.RU.
Стратегические причины и вызовы.
В указе необходимость усиления и технологического обновления ВМФ обосновывается обострением глобальной конкуренции за ресурсы Мирового океана и ключевые морские пути. Основной угрозой национальной безопасности на море признается стремление США и их союзников к доминированию, в том числе в Арктике. Среди других вызовов — территориальные претензии к России, давление в отношении Северного морского пути, распространение оружия массового поражения, пиратство и терроризм.
Экономика и могущество.
Документ подчеркивает океанский характер будущего ВМФ.
Эксперты связывают принятие документа с текущим экономическим и геополитическим противостоянием. Как отметил руководитель Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, экономический рост и безопасность основываются на понятии «могущество» — совокупности военных, экономических и политических факторов. Развитие евразийской экономической зоны, по его мнению, требует от России гарантий глобальной безопасности для союзников. Это невозможно без сильного флота, включая авианосцы.
Второе место.
Одна из ключевых задач документа — закрепление за Россией второго места в мире по боевым возможностям ВМФ. Однако эксперты указывают на сложность этой цели. Если по атомным подлодкам Россия сохраняет лидерство, то по тоннажу надводных кораблей ее уже опережает Китай, проводящий масштабную программу строительства флота. Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что для удержания позиции потребуется максимальная концентрация ресурсов, учитывая, что Россия является шестой экономикой мира и континентальной державой с иной логикой торговых путей, чем у Китая.
Дискуссия об авианосцах.
Отдельно ставится задача создания авианесущего комплекса.
Создание авианесущих кораблей выделено в указе как отдельная задача. В настоящее время в строю находится лишь один авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», требующий модернизации. Мнения экспертов разделились.
Сторонники считают, что великой морской державе, омываемой двумя океанами, авианосцы необходимы для защиты интересов в удаленных регионах. Скептики указывают на отсутствие готовых верфей и кооперации для строительства, предлагая сначала решить инфраструктурные проблемы.
Реальные приоритеты и технологии.
Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшей перспективе следует сосредоточиться на строительстве серийных корветов и фрегатов, модернизации существующей техники и развитии «асимметричных» технологий. В документе упомянуты перспективные направления: крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также роботизированные системы, в том числе атомные необитаемые подводные аппараты, которые Макиенко считает особенно интересными.
Проблема баз и союзники.
Еще одной трудностью принято считать отсутствие у России сети развитых военных баз за рубежом.
Развитию океанского флота мешает отсутствие обширной сети зарубежных военных баз, подобной американской. В качестве решения эксперты видят укрепление связей с традиционными партнерами (например, Сирия, Вьетнам, Иран, Индия) и поиск новых, таких как Филиппины. При этом отмечается, что российский флот исторически адаптирован к действиям вдали от постоянных баз, хотя создание пунктов материально-технического обеспечения по всему миру остается важной задачей.
Подводные лодки на «Севмаше».
В июле 2025 года Путин объявил о планах по строительству шести новых атомных подводных лодок на предприятии «Севмаш» до 2030 года. Это заявление прозвучало на церемонии поднятия флага на новейшем атомном подводном ракетоносце «Князь Пожарский».
«Всего на российских верфях в различной степени готовности находятся более 70 кораблей. Только здесь, на “Севмаше”, до конца десятилетия планируется построить шесть новых атомных подводных лодок», — подчеркнул глава государства.
Новый ракетоносец «Князь Пожарский», спущенный на воду в Северодвинске в 2024 году, представляет собой четвертую серийную субмарину усовершенствованного проекта «Борей-А». По словам Путина, корабли этого класса на десятилетия вперед станут основой морских стратегических ядерных сил России. Подлодка оснащена новейшими системами ракетного и торпедного вооружения, навигации, а также радиотехническим и гидроакустическим оборудованием.
В ходе совещания по развитию подводных сил ВМФ президент также дал поручение продолжить серийное строительство многоцелевых атомных подлодок проекта «Ясень-М», которые формируют ядро ударного потенциала флота общего назначения. Путин заверил, что Россия неуклонно реализует планы по созданию современного ВМФ. Это позволит гарантировать безопасность страны и защиту ее национальных интересов в Мировом океане.