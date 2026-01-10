«Второй флот в мире» до 2030 года: почему России нужно наращивать мощь на море

Одна из ключевых задач документа — закрепление за Россией второго места в мире по боевым возможностям ВМФ. Однако эксперты указывают на сложность этой цели. Если по атомным подлодкам Россия сохраняет лидерство, то по тоннажу надводных кораблей ее уже опережает Китай, проводящий масштабную программу строительства флота. Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что для удержания позиции потребуется максимальная концентрация ресурсов, учитывая, что Россия является шестой экономикой мира и континентальной державой с иной логикой торговых путей, чем у Китая.