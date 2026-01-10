В двух аэропортах в Северной Осетии объявили план «Ковер»

В аэропорту «Владикавказ» введены временные ограничения на полеты.
В Северной Осетии в двух аэропортах введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.
«В аэропорту “Владикавказ” и в Моздоке объявлен план “Ковер”», — написал он в telegram-канале. Власти региона ранее объявили о введении режима повышенной угрозы, связанной с применением беспилотников.
Сергей Меняйло обратился к населению с призывом сохранять спокойствие, не поддаваться на возможные провокации. Также он попросил людей руководствоваться только информацией из официальных источников.