Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Северо-Кавказе приостановили работу три аэропорта

В аэропортах Владикавказа, Грoзного и Магаса введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В аэропорту Грозного и Владикавказа ввели временные ограничения.

В аэропортах Владикавказа, Грoзного и Магаса введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в telegram-канале. Как уточняется, данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи временно остановлен прием и отправление воздушных судов. Мэр города Андрей Прошутин сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях, что в Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. В городе раздаются звуки сирен.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше