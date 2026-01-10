На Северо-Кавказе приостановили работу три аэропорта

В аэропорту Грозного и Владикавказа ввели временные ограничения.
В аэропортах Владикавказа, Грoзного и Магаса введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный) и Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в telegram-канале. Как уточняется, данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи временно остановлен прием и отправление воздушных судов. Мэр города Андрей Прошутин сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях, что в Сочи объявлена угроза атаки беспилотников. В городе раздаются звуки сирен.