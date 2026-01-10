На трассе в Башкирии в ДТП разбилась молодая семья, один человек погиб

Накануне, 9 января, в Благовещенском районе Башкирии произошло жесткое ДТП, в котором погиб человек. Подробности смертельной аварии рассказали в ГАИ республики.
По данным ведомства, на 45-м километре автодороги Уфа — Янаул столкнулись автомобили «Хендай Солярис» и «Мерседес Бенц». Водитель «корейца», 39-летний мужчина, от полученных травм скончался до приезда медиков. В другой машине находились 31-летний водитель, его жена и их семилетний ребенок. Все трое с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
По факту трагедии начато разбирательство.
