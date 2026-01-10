У историка Тамары Эйдельман* обнаружили онкологию

Ричмонд
Блогер, историк и заслуженный учитель РФ Тамара Эйдельман* сообщила, что ей диагностировали онкологическое заболевание, которое успело дать метастазы. Об этом она рассказала в личном блоге.

Заболевание выявили во время обследования в Португалии: медики поставили диагноз «аденокарцинома матки». Опухоль обнаружили в сентябре 2025 года после хирургического удаления полипов.

Эйдельман* прооперировали — матку удалили. Однако после Нового года стало известно, что опухоль метастазировала.

— Увы, оптимистическое предположение о том, что все злокачественные клетки были изгнаны из моего организма, не соответствовало действительности. В один лимфоузел метастазы все-таки добрались. А значит, впереди химиотерапия и радиология, — уточнила блогер.

Ранее в СМИ появилась информация, что у стилиста Владислава Лисовца обнаружили рак четвертой стадии. Что известно о болезни Лисовца и возможно ли выйти в ремиссию при таком развитии недуга, выясняла «Вечерняя Москва».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.