У историка Тамары Эйдельман* обнаружили онкологию

Блогер, историк и заслуженный учитель РФ Тамара Эйдельман* сообщила, что ей диагностировали онкологическое заболевание, которое успело дать метастазы. Об этом она рассказала в личном блоге.
Заболевание выявили во время обследования в Португалии: медики поставили диагноз «аденокарцинома матки». Опухоль обнаружили в сентябре 2025 года после хирургического удаления полипов.
Эйдельман* прооперировали — матку удалили. Однако после Нового года стало известно, что опухоль метастазировала.
— Увы, оптимистическое предположение о том, что все злокачественные клетки были изгнаны из моего организма, не соответствовало действительности. В один лимфоузел метастазы все-таки добрались. А значит, впереди химиотерапия и радиология, — уточнила блогер.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.