Экс-глава Калининграда Любивый погиб на охоте в Курганской области

Бывший глава Калининграда, депутат городского совета седьмого созыва Евгений Любивый скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщил глава совета депутатов областного центра Олег Аминов.
Он отметил, что депутат всю жизнь посвятил служению людям, принимал активное участие в жизни Калининграда и защищал интересы горожан. У Любивого остались жена и двое детей — сын и дочь.
— Выражаю искренние соболезнования семье ушедшего из жизни, — написал Аминов в своем Telegram-канале.
Как пишет Kp.ru, Любивый погиб в результате несчастного случая на охоте в Курганской области. По предварительной информации, тело 51-летнего мужчины обнаружили в помещении с работающей газовой горелкой. Предполагается, что причиной смерти стало отравление продуктами горения.
Евгений Любивый родился 3 апреля 1974 года в Белгородской области. В 1997 году окончил Российский государственный медицинский университет имени Пирогова по специальности «Лечебное дело». С 2017 года возглавлял больницу скорой медицинской помощи в Калининграде.
В сентябре 2021 года был избран депутатом городского совета Калининграда. С 8 октября 2021 года по 22 марта 2023 года занимал должность главы городского округа, после чего ушел в отставку по собственному желанию и вернулся к работе в сфере медицины.