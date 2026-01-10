Ричмонд
Стали известны подробности шокирующего случая в Самарканде, где девушка выбросила своего ребёнка в мусорное ведро

Vaib.uz (Узбекистан. 9 января). Стали известны новые подробности резонансного происшествия в Самаркандской области, которое накануне всколыхнуло соцсети и вызвало бурную реакцию. Как выяснилось, инцидент произошел не на улице, как сообщалось ранее, а непосредственно на территории больницы.

Источник: Vaib.Uz

По данным телеканала «Севимли», журналисты которого побывали на месте событий, женщина действительно выбросила новорождённого ребёнка в мусорное ведро, однако роды произошли в здании Пайарыкского районного медицинского объединения.

Всё началось с того, что в медучреждение обратилась невестка вместе со свекровью. Уже во время приёма поведение женщины показалось врачу странным и настораживающим.

По словам врача, пациентка жаловалась на сильный запор, который якобы мучил её в течение пяти-шести дней. Женщина говорила, что не может сходить в туалет, испытывает боли и просила сделать клизму. Врач провела стандартный осмотр — измерила давление, прослушала лёгкие и предложила осмотреть живот, однако пациентка начала категорически отказываться.

«Это вызвало у меня подозрение. Я направила её на УЗИ, чтобы понять, в чём проблема в брюшной полости. Пациентка зашла в кабинет, но от обследования отказалась», — рассказала врач.

Несмотря на это, чтобы помочь женщине, было принято решение провести очистительную клизму. Пациентку в сопровождении медсестры направили в процедурный кабинет. Уже там женщина попросила медработника оставить её одну на некоторое время, чтобы подготовиться.

Спустя некоторое время медсестра в панике прибежала к врачу и сообщила, что в мусорном ведре процедурного кабинета находится ребёнок, а сама пациентка исчезла.

Администрация больницы незамедлительно начала проверку. С помощью камер видеонаблюдения личность женщины была оперативно установлена. Изначально она отрицала свою причастность к произошедшему, однако проведённые медицинские обследования подтвердили факт родов и расставили все точки над «i». После этого информация была передана в правоохранительные органы.

Как уточняется, найденный в мусорном ведре младенец был доношенным, девятимесячным, мужского пола.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся доследственные проверки, по итогам которых будет дана правовая оценка произошедшему.