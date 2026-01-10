Стали известны подробности шокирующего случая в Самарканде, где девушка выбросила своего ребёнка в мусорное ведро

Администрация больницы незамедлительно начала проверку. С помощью камер видеонаблюдения личность женщины была оперативно установлена. Изначально она отрицала свою причастность к произошедшему, однако проведённые медицинские обследования подтвердили факт родов и расставили все точки над «i». После этого информация была передана в правоохранительные органы.