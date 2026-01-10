Челябинские полицейские помогли пассажирам автобуса, сломавшегося на трассе. Видео

Сотрудники полиции оказали помощь пассажирам автобуса.
Сотрудники областного полка дорожно-патрульной службы Челябинской области пришли на помощь пассажирам автобуса, который сломался на трассе Костанай-Екатеринбург. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
«На 35-м километре дороги “Подъезд к Екатеринбургу” из-за технической неисправности остановился автобус. В салоне находилось 40 пассажиров. Сотрудники полиции пересадили людей в попутный транспорт, так как поломка оказалась серьезной», — сообщается в паблике ведомства в соцсети «ВКонтакте».
На месте принимаются меры по устранению неисправности автобуса. Для предупреждения аварийных ситуаций патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маяками обозначил данный участок дороги, отметили в Госавтоинспекции.