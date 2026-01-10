Более полусотни сбитых дронов и массовые закрытия аэропортов: карта атак БПЛА к 10 января

В регионе объявлена угроза, связанная с применением беспилотников. Жителям рекомендовали по возможности не покидать дома. Губернатор Богомаз в своем telegram-канале также посоветовал им укрыться в помещении с капитальными стенами, по возможности без окон, и не подходить к оконным проемам. Тем, кто в момент объявления опасности находится на улице или в автотранспорте, предписывается проследовать в ближайшее укрытие либо другое безопасное место.