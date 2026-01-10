Более полусотни сбитых дронов и массовые закрытия аэропортов: карта атак БПЛА к 10 января

Средства ПВО защитили Россию от ударов дронов противника.
В ночь на прошедшие сутки дежурные расчеты противовоздушной обороны уничтожили 59 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее число целей было поражено над акваторией Черного моря и на территории Краснодарского края — 11 и 10 дронов соответственно.
В результате атаки дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей. В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка беспилотник атаковал служебный автобус предприятия, в результате чего двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения. Кроме того, в поселке Алексеевка Волоконовского округа удар беспилотника по частному жилому дому привел к повреждению газовой трубы. Подробнее о ночной атаке Украины по РФ — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Сводка по сбитым БПЛА от Минобороны.
Силы ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников. По данным оборонного ведомства, 11 БПЛА ликвидированы над акваторией Черного моря, 10 — в воздушном пространстве Краснодарского края, восемь — над территорией Брянской области; шесть — над Липецкой. Также по четыре аппарата сбили над Калужской областью, Азовским морем, Республикой Адыгея и Крымом, три дрона уничтожили над Московским регионом, два — над Белгородской областью и еще по одному — над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.
Московская область.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в telegram-канале, что силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, следовавший в направлении столицы. На месте падения его обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.
Белгородская область.
В регионе в результате атак беспилотников пострадали четверо мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в telegram-канале. В Волоконовском округе, в районе хутора Григорьевка, дрон атаковал автобус, принадлежащий одному из предприятий. Ранения от осколков получили двое мужчин и две женщины. Военнослужащие подразделения «Орлан» эвакуировали пострадавших и доставили их в Волоконовскую центральную районную больницу.
В поселке Алексеевка Волоконовского округа удар беспилотника по частному домовладению привел к повреждению газовой трубы, выбиванию окон и повреждению ворот. Также отмечены повреждения легкового автомобиля. В Белгороде в результате подрыва дрона осколками была повреждена одна из машин.
В Белгородской области от ударов БПЛА пострадали несколько районов.
В городе Шебекино удар FPV-дрона пришелся по хозяйственной постройке, в результате чего была пробита крыша. При атаке второго БПЛА огнем уничтожен грузовой автомобиль. Третий дрон сдетонировал на парковке предприятия, повредив находившийся там автомобиль.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома: выбиты окна, поврежден забор. В селе Белянка в результате детонации беспилотника зафиксированы повреждения заборов двух частных домов, а также двух автомобилей. В городе Грайворон атака FPV-дрона привела к повреждению машины, а также к пробоям кровли и выбитым окнам в двух частных жилых домах.
В селе Гора-Подол Грайворонского округа вследствие взрыва дрона повреждения получила одна из квартир в многоквартирном доме. В Белгородском округе, в селе Ясные Зори, удар беспилотника пришелся по кровле многоквартирного дома, в результате чего она была повреждена осколками. Кроме того, в Краснояружском округе, в селе Илек-Пеньковка, FPV-дрон атаковал социальный объект, повредив его крышу.
Курская область.
В результате удара беспилотника ВСУ загорелся частный жилой дом в хуторе Фонов Рыльского района. Возгорание произошло на втором этаже здания. В момент атаки в доме находились два человека, однако, по имеющейся информации, никто не пострадал.
На месте инцидента работают оперативные службы. Комиссия проведет осмотр и зафиксирует все причиненные повреждения, владельцам дома будет предоставлена вся необходимая помощь, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в telegram-канале.
Воронежская область.
Дежурные подразделения противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над одним из районов Воронежской области. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в telegram-канале.
Волгоградская область.
Расчеты противовоздушной обороны ведут отражение атаки дронов-камикадзе самолетного типа в регионе. В Октябрьском районе в результате падения фрагментов БПЛА на территории нефтебазы возникло возгорание. На месте происшествия работают пожарные подразделения, пиротехнические группы МЧС, а также представители местных органов власти. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Тульская область.
Воздушная угроза в регионе была успешно отражена силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По предварительной информации, в результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата повреждений инфраструктурных объектов и жилого фонда не зафиксировано. Данных о погибших или пострадавших среди гражданского населения не поступало.
Где была объявлена «Беспилотная опасность».
Тульская область.
В регионе объявлен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. По словам Миляева, он вступил в силу в 00:39 по московскому времени.
Курская область.
В Курской области сохраняется угроза удара беспилотных летательных аппаратов. Силы и средства ПВО приведены в состояние повышенной готовности для отражения возможной атаки, сообщили в telegram-канале регионального оперативного штаба.
Брянская область.
В ряде регионов объявлен режим угрозы атаки беспилотников.
В регионе объявлена угроза, связанная с применением беспилотников. Жителям рекомендовали по возможности не покидать дома. Губернатор Богомаз в своем telegram-канале также посоветовал им укрыться в помещении с капитальными стенами, по возможности без окон, и не подходить к оконным проемам. Тем, кто в момент объявления опасности находится на улице или в автотранспорте, предписывается проследовать в ближайшее укрытие либо другое безопасное место.
Краснодарский край.
В Приморско-Ахтарском округе работает сирена. Об этом в telegram-канале сообщил глава образования Максим Бондаренко. Также на территории Сочи была официально объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил мэр Андрей Прошунин.
Таганрог (Ростовская область).
В городе объявлена воздушная тревога. Жителям рекомендуется покинуть открытые участки улиц, перейти в помещения и воздержаться от нахождения вблизи окон. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в telegram-канале.
Херсонская область.
В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил в telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.
Белгородская область.
В Белгородском муниципальном округе зафиксирована угроза атаки беспилотников. Жителям рекомендуется оставаться в помещениях, не приближаться к оконным проемам и при возможности пройти в укрытие.
Воронежская область.
На всей территории региона введен режим опасности. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Мордовия.
В республике Мордовия введен режим «Беспилотная опасность». При возникновении необходимости следует обращаться по телефону 112, говорится в официальном telegram-канале региона.
Ивановская область.
Оперативный штаб Ивановской области сообщил о введении на территории региона режима угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения об авиаударах, спецслужбы осуществляют мониторинг текущей обстановки, отмечается в сообщении правительства региона.
Пензенская область.
В регионе в 03:19 (по мск) был введен режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности также введены временные ограничения на работу интернета, заявил губернатор региона Олег Мельниченко в telegram-канале.
В каких аэропортах ввели ограничения.
В аэропорту Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Аналогичные меры действуют в аэропорту Тамбов (Донское). Кроме того, временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское). Такая же ситуация обстоит и в воздушных гаванях Геленджика и Краснодара (Пашковский), сообщили в Росавиации.