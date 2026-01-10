Из-за тумана перекрыли участок трассы Уфа — Оренбург под Салаватом

На одном из участков федеральной трассы в Башкирии ввели временный запрет на проезд для всех машин. Об этом сообщает республиканский госкомитет по ЧС. Это ограничение касается автомобильной дороги Р-240 «Уфа — Оренбург». Перерыв в движении начался сегодня, 10 января, в 10 часов 45 минут по местному времени.
Под запрет попал отрезок пути с 145-го по 170-й километр, между населенным пунктом Новая Васильевка и городом Салават. Причиной стал сильный туман, который серьезно ограничил видимость на дороге.
По предварительным данным, движение планируется возобновить к 13:00 этого же дня. Однако, как уточнили власти, это время может измениться в зависимости от того, насколько быстро рассеется туман.
Водителям, которым необходимо проехать этот участок, рекомендуют использовать объезд через город Салават.
