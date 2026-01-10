Из-за тумана перекрыли участок трассы Уфа — Оренбург под Салаватом

На одном из участков федеральной трассы в Башкирии ввели временный запрет на проезд для всех машин. Об этом сообщает республиканский госкомитет по ЧС. Это ограничение касается автомобильной дороги Р-240 «Уфа — Оренбург». Перерыв в движении начался сегодня, 10 января, в 10 часов 45 минут по местному времени.