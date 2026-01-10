Ричмонд
В ДТП в Бурятии пострадали двое детей

В результате столкновения легковых автомобилей в Тункинском районе Бурятии пострадали три человека, в том числе двое детей.

Источник: Аргументы и факты

В результате столкновения легковых автомобилей в Тункинском районе Бурятии пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, ДТП произошло накануне вечером на автодороге «Зактуй — Аршан».

«Столкнулись “Хонда Одиссей” и “Тойота Марк 2”. В результате ДТП три человека обратились за медицинской помощью, двое из которых несовершеннолетние», — следует из заявления МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Волгоградской области в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Р-22 погибли семь человек.