В ДТП в Бурятии пострадали двое детей

В результате столкновения легковых автомобилей в Тункинском районе Бурятии пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
По информации ведомства, ДТП произошло накануне вечером на автодороге «Зактуй — Аршан».
«Столкнулись “Хонда Одиссей” и “Тойота Марк 2”. В результате ДТП три человека обратились за медицинской помощью, двое из которых несовершеннолетние», — следует из заявления МВД.
