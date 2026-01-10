Дело о прорыве теплосетей в Приморье доложат центральному аппарату СКР

Уголовное дело о ненадлежащем теплоснабжении жилых домов в Приморье будет доложено руководству Следственного комитета России. Поводом стал инцидент в Находке, где из-за бездействия ответственных лиц произошёл прорыв труб.
По информации из соцсетей, жильцы одного из домов несколько дней жаловались на проблемы с отоплением, но их обращения проигнорировали. В результате аварии квартиры оказались затоплены горячей водой, также пострадало оборудование в соседних домах.
Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследованием занимаются следователи регионального управления СКР.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику представить подробный доклад. В нем должны быть изложены все обстоятельства произошедшего и ход расследования.