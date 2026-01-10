Снежный циклон нарушил авиасообщение Москвы: пассажирам Уфы советуют проверять рейсы

Ситуация осложняется проблемами с обслуживанием. Например, в аэропорту Шереметьево уже более восьми часов пассажиры не могут получить свой багаж. Как передают очевидцы, некоторые перевозчики уже рекомендуют людям приезжать за вещами только на следующий день, поскольку сегодня раздача багажа наладиться не успеет.