Снежный циклон нарушил авиасообщение Москвы: пассажирам Уфы советуют проверять рейсы

Аэропорт Уфы просит пассажиров, которые летят в Москву или ждут оттуда рейсы, быть готовыми к сбоям в расписании.
Причиной возможных задержек и отмен стал мощный циклон «Фрэнсис». Он принес в московский регион рекордные снегопады, которые фактически парализовали работу воздушных гаваней. В аэропортах Москвы уже отменили и задержали сотни рейсов, а тысячи людей вынуждены оставаться в терминалах.
Ситуация осложняется проблемами с обслуживанием. Например, в аэропорту Шереметьево уже более восьми часов пассажиры не могут получить свой багаж. Как передают очевидцы, некоторые перевозчики уже рекомендуют людям приезжать за вещами только на следующий день, поскольку сегодня раздача багажа наладиться не успеет.
Вылетающим советуют уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний перед выездом в аэропорт.
