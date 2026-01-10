Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калужской области за ночь сбили четыре дрона ВСУ, дом получил повреждения

Системы противовоздушной обороны в ночное время уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Источник: Life.ru

По его данным, дроны были перехвачены над Дзержинским, Малоярославецким, Тарусским округами и на окраине города Калуги. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в областном центре повреждено остекление частного жилого дома. К счастью, пострадавших среди жителей нет.

«Администрацией города будет оказана необходимая помощь в ремонте. На местах работают оперативные группы», — сказано в публикации.

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня ночью украинские беспилотники атаковали города в Тульской и Липецкой областях. Местные жители рассказывали, что они видели вспышки в небе, а также слышали шум моторов и громкие звуки от работы систем ПВО.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.