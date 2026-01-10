В Калужской области за ночь сбили четыре дрона ВСУ, дом получил повреждения

По его данным, дроны были перехвачены над Дзержинским, Малоярославецким, Тарусским округами и на окраине города Калуги. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в областном центре повреждено остекление частного жилого дома. К счастью, пострадавших среди жителей нет.