В Калужской области за ночь сбили четыре дрона ВСУ, дом получил повреждения

По его данным, дроны были перехвачены над Дзержинским, Малоярославецким, Тарусским округами и на окраине города Калуги. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в областном центре повреждено остекление частного жилого дома. К счастью, пострадавших среди жителей нет.
«Администрацией города будет оказана необходимая помощь в ремонте. На местах работают оперативные группы», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что сегодня ночью украинские беспилотники атаковали города в Тульской и Липецкой областях. Местные жители рассказывали, что они видели вспышки в небе, а также слышали шум моторов и громкие звуки от работы систем ПВО.
