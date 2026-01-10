Задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах из-за атак и урагана 10 января

В крупных аэропортах России зафиксированы массовые задержки рейсов.
10 января в аэропортах России зафиксированы массовые задержки рейсов на вылет и прилет. Ограничения коснулись внутренних и международных рейсов. По данным Росавиации, ночью из-за атак беспилотников была ограничена работа нескольких аэропортов. Кроме того, на работу столичных аэропортов повлиял ураган «Фрэнсис». Подробнее о ситуации в крупных аэропортах России на данный момент — в материале URA.RU.
Атаки беспилотников и ураган «Фрэнсис» в ночь на 10 января.
Утром 10 января в крупных аэропортах России зафиксированы массовые задержки и отмены рейсов. Изменения в работе воздушных гаваней связаны с погодными условиями, а также с атаками беспилотников.
Мощный ураган «Фрэнсис», обрушившийся 9 января на Москву и прилегающие районы, вызвал существенные перебои в работе авиационного транспорта по всей территории России. Из-за интенсивной метели в столичных аэропортах было отменено и перенесено на более позднее время большое количество рейсов. Нарушение графика в Москве спровоцировало цепную реакцию задержек в региональных авиагаванях — от Камчатки до Калининграда.
Кроме того, ночью средства противовоздушной обороны России уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, 11 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, десять — в Краснодарском крае, восемь — в Брянской области, шесть — в Липецкой. В Калужской области, Адыгее, Крыму, а также над акваторией Азовского моря были ликвидированы по четыре беспилотника.
Кроме того, над Московским регионом нейтрализовали три дрона, один из которых следовал в направлении столицы. Два БПЛА были уничтожены в Белгородской области, по одному — в Воронежской, Смоленской и Тульской областях.
По данным Росавиации, на данный момент введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грoзного и Магаса. Уточняется, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи временно остановлен прием и отправление воздушных судов.
Задержки и отмены рейсов во Внуково.
Согласно онлайн-табло, во Внуково фиксируют задержки рейсов на прилет и вылет. На сутки перенесена отправка самолета в Уфу: рейс вылетит в 10:10 10 января вместо 10:10 9 января. Задержан вылет самолета в Ташкент: отправка перенесена с 16:25 9 января на 07:45 10 января.
С опозданием отправятся самолеты в Вологду (вылет в 10:00 10 января вместо 21:00 9 января), в Ташкент (вылет в 08:00 10 января вместо 21:10 9 января), в Ургенч (вылет в 11:30 10 января вместо 22:20 9 января), в Шарм-эль-Шейх (вылет в 07:20 10 января вместо 23:30 9 января).
Задерживаются рейсы в Уфу (вылет в 07:40 вместо 00:20), в Баку (вылет в 08:25 вместо 00:55), в Хургаду (вылет в 11:20 вместо 03:30), в Ульяновск (вылет в 08:15 вместо 07:00), в Дубай (вылет в 08:45 вместо 07:00), в Санкт-Петербург (вылет в 08:30 вместо 07:15), в Стамбул (вылет в 10:40 вместо 07:55), в Сочи (вылет в 08:40 вместо 08:05), в Душанбе (вылет в 19:30 вместо 08:50).
Рейс в Ереван перенесен с 09:40 на 10:40. Самолет в Алматы отправится в 14:50 вместо 09:50. С опозданием вылетит самолет в Наманган: рейс перенесли с 09:55 на 20:55. Позже отправятся самолеты в Санкт-Петербург (вылет в 12:30 вместо 10:30), в Анталью (вылет в 18:25 вместо 10:30), в Краснодар (вылет в 11:15 вместо 10:45), в Сочи (вылет в 19:40 вместо 17:30). Отменен рейс в Краснодар, назначенный на 09:55.
По данным онлайн-табло, прибытие рейса из Душанбе перенесено с 19:40 9 января на 15:40 10 января. Самолет из Ташкента приземлится во Внуково в 09:04 вместо 05:15. Рейс из Екатеринбурга прибудет в 07:42 вместо 05:55.
С опозданием прибудут самолеты из Перми (прилет в 08:20 вместо 06:05), из Самарканда (прилет в 09:05 вместо 06:25), из Еревана (прилет в 09:33 вместо 06:25), из Стамбула (прилет в 09:34 вместо 06:25), из Ташкента (прилет в 15:30 вместо 06:45), из Челябинска (прилет в 07:55 вместо 07:15), из Уфы (прилет в 10:03 вместо 07:25), из Тюмени (прилет в 08:03 вместо 07:30), из Екатеринбурга (прилет в 09:24 вместо 07:35).
Прибытие рейса из Красноярска перенесли с 09:25 на 08:15. Самолет из Самарканда приземлится во Внуково в 09:52 вместо 08:15. С опозданием ожидается прибытие самолета из Еревана (прилет в 10:21 вместо 08:25).
Также сообщается о задержках самолетов из Сургута (прилет в 08:53 вместо 08:35), из Санкт-Петербурга (прилет в 09:12 вместо 08:45), из Махачкалы (прилет в 09:39 вместо 09:00), из Ташкента (прилет в 10:30 вместо 09:20), из Владикавказа (прилет в 10:39 вместо 09:20), из Иркутска (прилет в 11:03 вместо 09:40), из Ульяновска (прилет в 11:31 вместо 10:50).
Отменены рейсы из Термеза (назначен на 09:10), из Сочи (назначен на 12:15), из Уфы (назначен на 14:00), из Краснодара (назначен на 18:20).
Задержки и отмены рейсов в Шереметьево.
О массовых задержках на вылет и прилет сообщается в Шереметьево. С опозданием на 15 часов вылетит самолет в Иркутск: рейс перенесли с 18:40 9 января на 09:00 10 января.
На 18 часов позже отправится самолет в Нижнекамск: вылет перенесли с 19:20 9 января на 13:00 10 января. На 14 часов задерживается отправка рейса в Пермь: самолет вылетит в 09:45 10 января вместо 19:35 9 января.
С опозданием вылетят самолеты в Калининград (вылет в 09:00 10 января вместо 20:45 9 января), в Архангельск (вылет в 10:10 10 января вместо 21:00 9 января), в Уфу (вылет в 11:30 10 января вместо 21:20 9 января), в Иркутск (вылет в 10:00 10 января вместо 21:40 9 января), в Улан-Удэ (вылет в 10:30 вместо 10 января вместо 21:55 9 января).
Отправка самолета на Пхукет задерживается на 12 часов: вылет перенесен с 23:00 9 января на 11:00 10 января. На семь часов позже вылетит рейс в Астану (вылет в 08:25 10 января вместо 23:25 9 января).
Также сообщается о значительных задержках рейсов в Омск (вылет в 08:10 10 января вместо 23:35 9 января), в Красноярск (вылет в 11:00 10 января вместо 23:35 9 января), в Томск (вылет в 14:00 10 января вместо 23:40 9 января), в Самарканд (вылет в 09:00 10 января вместо 23:50 9 января).
Отменены рейсы в Санкт-Петербург (назначен на 09:20), в Уфу (назначен на 09:20), в Екатеринбург (назначен на 09:45), в Калининград (назначен на 09:55), в Самару (назначен на 10:10), в Челябинск (назначен на 10:50).
Согласно онлайн-табло, прибытие рейсов в Шереметьево также переносится. Самолет из Тюмени, ожидаемый в 08:00, совершит посадку в 17:22. Рейс из Архангельска прибудет в 15:17 вместо 08:05. Самолет из Абу-Даби приземлится в московском аэропорту в 12:22 вместо 08:10.
С опозданием прилетят самолеты из Ханты-Мансийска (прилет в 13:27 вместо 08:10), из Екатеринбурга (прилет в 10:36 вместо 08:25), из Новосибирска (прилет в 12:02 вместо 08:25), из Уфы (прилет в 17:07 вместо 08:25), из Красноярска (прилет в 15:07 вместо 08:30), из Казани (прилет в 16:32 вместо 08:45), из Омска (прилет в 16:57 вместо 08:45), из Перми (прилет в 19:32 вместо 08:50).
Самолет из Еревана приземлится в Шереметьево в 18:02 вместо 09:10. Рейс из Красноярска перенесли с 09:15 на 11:50. С опозданием на 10 часов прибудет рейс из Астрахани (прилет в 19:22 вместо 09:15).
Позже приземлятся самолеты из Нового Уренгоя (прилет в 11:55 вместо 09:25), из Сургута (прилет в 21:22 вместо 09:30), из Томска (прилет в 23:47 вместо 09:35), из Сочи (прилет в 13:04 вместо 09:04), из Калининграда (прилет в 15:17 вместо 09:50), из Бухары (прилет в 18:32 вместо 09:50), из Якутска (прилет в 19:12 вместо 10:00).
Отменены рейсы из Санкт-Петербурга (назначен на 08:30), из Новосибирска (назначен на 09:45), из Чебоксар (назначен на 10:25), из Казани (назначен на 11:45).
Задержки и отмены рейсов в Домодедово.
В аэропорту Домодедово также сообщается о массовых задержках рейсов. С опозданием на три часа вылетит самолет в Термез: рейс перенесли с 09:30 на 12:40. Рейс в Сочи перенесли 09:40 на 10:10. С опозданием отправится самолет в Стамбул: рейс вылетит в 12:35 вместо 09:55.
Также позже отправятся самолеты в Екатеринбург (вылет в 12:30 вместо 10:00), в Махачкалу (вылет в 11:20 вместо 10:15), во Владикавказ (вылет в 15:35 вместо 10:15), в Калининград (вылет в 13:35 вместо 11:30), в Минеральные Воды (вылет в 13:40 вместо 11:40), в Баку (вылет в 18:05 вместо 13:05).
Согласно онлайн-табло, на прилет также фиксируются задержки самолетов. С опозданием прибудут рейсы из Барнаула (прилет в 10:32 вместо 08:00), из Ташкента (прилет в 12:10 вместо 08:00), из Новосибирска (прилет в 10:12 вместо 09:05), из Иркутска (прилет в 12:51 вместо 09:05), из Якутска (прилет в 10:08 вместо 09:30), из Новокузнецка (прилет в 11:01 вместо 10:05), из Екатеринбург (прилет в 12:50 вместо 10:05), из Читы (прилет в 11:46 вместо 11:25).
Задержки и отмены рейсов в Пулково (Санкт-Петербург).
По данным онлайн-табло, в Пулково отменили три утренних рейса в Москву. В столицу не полетят самолеты, назначенные на 08:00, 08:30, 09:00. Также не полетят самолеты в Самару и Чебоксары, вылет которых назначен на 10:00.
С опозданием отправятся рейсы в Астрахань (вылет в 08:35 вместо 08:00), в Калининград (вылет в 11:40 вместо 08:50), в Махачкалу (вылет в 10:10 вместо 09:10), в Волгоград (вылет в 11:10 вместо 09:10), в Ижевск (вылет в 10:35 вместо 09:15), в Сочи (вылет в 11:00 вместо 09:20), в Самару (вылет в 11:50 вместо 09:25).
Вылет самолета в Москву, назначенный на 10:00, состоится в 14:35. Рейс в Калининград перенесен с 10:05 на 10:30. Самолет в Мурманск вылетит в 11:20 вместо 10:10.
На прилет также задержаны ряд рейсов. С опозданием в Пулково прилетят самолеты из Екатеринбурга (прилет в 17:15 вместо 08:05), из Новосибирска (прилет в 09:17 вместо 08:10), из Уфы (прилет в 09:20 вместо 08:10), из Перми (прилет в 08:39 вместо 08:15), из Орска (прилет в 09:33 вместо 08:15), из Оренбурга (прилет в 11:05 вместо 08:20). Самолет из Новосибирска совершит посадку в Пулково в 11:15 вместо 08:45, рейс из Челябинска — в 11:30 вместо 09:05.
Задержки и отмены рейсов в Кольцово (Екатеринбург).
В Кольцово сообщается о задержках рейсов на прилет и вылет. С опозданием отправятся рейсы в Санкт-Петербург (вылет в 14:35 вместо 10:55), в Дубай (вылет в 12:20 вместо 11:25), в Ереван (вылет в 13:55 вместо 11:30), в Москву (вылет в 14:05 вместо 12:00), в Санкт-Петербург (вылет в 16:00 вместо 12:00.
По данным онлайн-табло, позже в Кольцово прибудут рейсы из Баку (прилет в 10:55 вместо 10:00), из Благовещенска (прилет в 13:00 вместо 10:00), из Владивостока (прилет в 13:30 вместо 10:05).
Также с опозданием прилетят самолеты из Ташкента (прилет в 10:50 вместо 10:30), из Новокузнецка (прилет в 12:00 вместо 11:00), из Самары (прилет в 12:05 вместо 11:05), из Москвы (прилет в 13:00 вместо 11:20).
Задержки и отмены рейсов в аэропорту Пашковский (Краснодар).
В аэропорту Краснодара также сообщается о задержках рейсов на прилет и вылет. С опозданием отправятся рейсы в Анталью (вылет в 12:00 вместо 11:30), в Москву (вылет в 15:00 вместо 11:50), в Казань (вылет в 13:40 вместо 12:40), в Санкт-Петербург (вылет в 13:20 вместо 12:45).
Вылет в Дубай перенесли с 15:05 10 января на 07:44 11 января. По данным онлайн-табло, с опозданием прибудут рейсы из Антальи (прилет в 10:30 вместо 09:30), из Москвы (прилет в 11:29 вместо 09:35), из Стамбула (прилет в 12:14 вместо 10:00), из Казани (прилет в 12:50 вместо 10:50), из Дубая (прилет в 16:59 вместо 13:35).
Задержки и отмены рейсов в аэропорту Сочи.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Сочи задержки рейсов на прилет и вылет. Самолет в Москву вылетит в 10:50 10 января вместо 19:20 9 января. Рейс в Дубай перенесли с 07:30 на 09:30.
С опозданием отправятся самолеты в Надым (вылет в 09:10 вместо 07:50), в Санкт-Петербург (вылет в 09:00 вместо 07:55), в Стамбул (вылет в 09:15 вместо 08:35), в Минеральные Воды (вылет в 10:20 вместо 08:40).
Позже прилетят самолеты из Перми (прилет в 09:45 вместо 08:00), из Екатеринбурга (прилет в 09:40 вместо 08:15), из Москвы (прилет в 10:05 вместо 09:05), из Перми (прилет в 13:05 вместо 08:20), из Дубая (прилет в 10:20 вместо 10:00).