В Салехарде вспыхнул пожар в многоквартирном доме

В Салехарде на улице Броднева вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме. Пострадавших в происшествии нет. Информацию о случившемся предоставили в региональном управлении МЧС России.

Пожар произошел в доме на улице Бронева.

«В Салехарде на улице Броднева произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. В результате повреждена стена на площади один квадратный метр», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Помимо пожара, за прошедшие сутки на Ямале пожарно‑спасательные подразделения МЧС России также привлекались к ликвидации последствий ДТП. В Новом Уренгое на улице Западная водитель автомобиля совершил наезд на отбойник. В результате аварии пострадал один человек, однако от госпитализации он отказался.