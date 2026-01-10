Украинские военные не выполняют приказы командования на сумском направлении.
В районе Андреевки Сумской области военнослужащие ВСУ из 158-й отдельной механизированной бригады и 119-й отдельной бригаде территориальной обороны отказываются выполнять распоряжения командования, что связано с отсутствием ротации личного состава. Об этом сообщили представители российских силовых структур. По их данным, из-за продолжительного пребывания на одних и тех же позициях без замены отдельные подразделения ВСУ утрачивают боевую устойчивость.
Помимо прочего, на купянском направлении продолжаются взаимные боевые столкновения. Противник и далее перебрасывает подкрепление малыми тактическими группами. Ход боевых действий и карта спецоперации на 10 января — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Харьковское направление.
Группировка войск «Север» ведет интенсивные боевые действия в населенном пункте Старица, в лесном массиве вблизи Лимана, в районе Волчанских Хуторов. Также бои идут на участке Меловое-Хатнее, передает telegram-канал «Два майора».
Помимо прочего, военнослужащие Западной группировки войск ликвидировали бронированный автомобиль HMMWV, а также наземные робототехнические комплексы и автомобили-пикапы противника на территории Харьковской области. В Министерстве обороны уточнили, что расчеты беспилотников группировки в ходе выполнения боевых задач срывают контратаки противника, его ротацию, а также доставку боеприпасов и личного состава.
Купянское направление.
В районе Купянска продолжаются встречные боестолкновения: противник по ‑прежнему вводит в город подкрепления небольшими подразделениями. Из юго-восточных кварталов Купянска поступают сообщения об уничтожении украинской бронетехники расчетами российских ударных беспилотников.
Константиновское направление.
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на константиновском участке фронта.
С константиновского направления поступают сообщения об успешных действиях российских вооруженных сил в районе Клебан-Быкского водохранилища. В районе Константиновки подразделения ВС РФ развивают наступление со стороны населенного пункта Предтечино. Также в западных окрестностях Часова Яра продолжаются интенсивные боевые столкновения.
Помимо прочего, в районе указанного направления расчеты разведывательных беспилотников Южной группировки войск в ходе мониторинга местности около населенного пункта Долгая Балка (ДНР) обнаружили пункт управления дронами ВС Украины. По данным ведомства, в результате удара FPV-дронов было выведено из строя передающее оборудование у одного из укрытий и нанесены повреждения самому фортификационному сооружению.
В Минобороны уточнили, что украинские военнослужащие после выхода из блиндажа попытались спрятаться в зданиях на территории населенного пункта. Однако они были поражены оператором российского ударного беспилотника.
Запорожское направление.
Российская армия ведет интенсивные бои на запорожском направлении.
На запорожском участке фронта продолжаются боестолкновения в районе населенного пункта Приморское. Севернее, в окрестностях Малокатериновки, операторы беспилотников наносят удары по резервам ВСУ, выдвигающимся к линии соприкосновения. Интенсивные бои также фиксируются на участке Лукьяновское — Новояковлевка.
Днепропетровское направление.
Расчет подразделения беспилотных систем 433-го гвардейского мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с применением ударного БПЛА самолетного типа «Молния-2» поразил и уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ вместе с находившимся там личным составом на днепропетровском направлении. Уточняется, что цель была ликвидирована на расстоянии свыше 29 километров, передали в Минобороны.