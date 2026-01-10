Минобороны доложило об отражении атаки ВСУ на Крым, Костромскую область и Адыгею

Четыре дрона были сбиты над территорией Республики Крым. Ещё три беспилотника уничтожены в небе над Костромской областью, один — над Республикой Адыгея.
Все цели были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области на нефтебазе произошёл пожар после падения обломков вражеского БПЛА. А в Калужской области дом получил повреждения при атаке ВСУ.
