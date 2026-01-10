Ричмонд
Минобороны доложило об отражении атаки ВСУ на Крым, Костромскую область и Адыгею

Российские силы противовоздушной обороны за два часа уничтожили восемь украинских беспилотников самолётного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Четыре дрона были сбиты над территорией Республики Крым. Ещё три беспилотника уничтожены в небе над Костромской областью, один — над Республикой Адыгея.

Все цели были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее Life.ru писал, что в Волгоградской области на нефтебазе произошёл пожар после падения обломков вражеского БПЛА. А в Калужской области дом получил повреждения при атаке ВСУ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

