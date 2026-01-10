В Братске водитель иномарки сбил пешехода

В Братске в центре города в светлое время суток на регулируемом пешеходном переходе произошло смертельное ДТП. Об этом на своей странице в мессенджере сообщил мэр города Александр Дубровин. Он так же прикрепил жуткое видео на кадрах которого видно, как машина не сбавляя ходу сбивает человека.