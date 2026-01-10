Ричмонд
В Братске водитель иномарки сбил пешехода

Мужчина скончался в больнице.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске в центре города в светлое время суток на регулируемом пешеходном переходе произошло смертельное ДТП. Об этом на своей странице в мессенджере сообщил мэр города Александр Дубровин. Он так же прикрепил жуткое видео на кадрах которого видно, как машина не сбавляя ходу сбивает человека.

— Удар был просто чудовищной силы и это видно на видео. Переходивший дорогу мужчина, к сожалению, скончался в больнице, — поделился градоначальник.

Авария произошла на широкой дороге с хорошей видимостью. Правоохранители уже разбираются и выясняют все обстоятельства ДТП.