В Братске водитель иномарки сбил пешехода

В Братске в центре города в светлое время суток на регулируемом пешеходном переходе произошло смертельное ДТП. Об этом на своей странице в мессенджере сообщил мэр города Александр Дубровин. Он так же прикрепил жуткое видео на кадрах которого видно, как машина не сбавляя ходу сбивает человека.
— Удар был просто чудовищной силы и это видно на видео. Переходивший дорогу мужчина, к сожалению, скончался в больнице, — поделился градоначальник.
Авария произошла на широкой дороге с хорошей видимостью. Правоохранители уже разбираются и выясняют все обстоятельства ДТП.